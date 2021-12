Embasa convoca mais 20 candidatos aprovados em concurso público

A Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira, 27, o edital de convocação de mais 20 candidatos aprovados no concurso público.

>>Confira aqui a lista de candidatos (arquivo em PDF)

Foram convocados candidatos aos cargos de agente administrativo, operador de processo de água e esgoto, técnico operacional, edificações e analista de tecnologia da informação.

O concurso público da Embasa visa ao preenchimento de 600 vagas para 11 funções dos níveis médio, técnico e superior. Ao todo, já foram convocados 583 aprovados.

