Embasa convoca aprovados em concurso

A Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) convocou, nesta quarta-feira, 12, mais 60 candidatos aprovados no último concurso. As vagas são para Salvador, Alagoinhas, Barreiras, Caetité, Feira de Santana, Irecê, Itabuna, Itamaraju, Paulo Afonso, Santo Antônio de Jesus, Senhor do Bonfim e Vitória da Conquista.

A Embasa informou que os convocados devem comparecer na próxima quarta-feira, 19, à Universidade Corporativa da Embasa (UCE), no Parque Deputado Paulo Jackson, na avenida Juracy Magalhães Jr, Lucaia.

É necessário que os convocados levem a documentação requisitada para serem encaminhados para exames médicos admissionais e aguardar comunicado da empresa para contratação, que acontecerá até maio.

