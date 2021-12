Embasa convoca 50 classificados em concurso público

A Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) convocou mais 50 candidatos classificados no último concurso público, através do Diário Oficial publicado neste fim de semana, 7 e 8. Os convocados serão lotados em Salvador e unidades regionais de Alagoinhas, Caetité, Feira de Santana, Irecê, Itaberaba, Itabuna, Jequié, Paulo Afonso, Santo Antônio de Jesus, Senhor do Bonfim e Vitória da Conquista.

Os selecionados devem comparecer na próxima segunda-feira, 16, às 8h, na Universidade Corporativa da Embasa (UCE), localizada no Parque Deputado Paulo Jackson, Avenida Juracy Magalhães Jr., s/n, Lucaia, Rio Vermelho, munidos da seguinte documentação, com cópias autenticadas: Carteira de Identidade (RG), CPF, Certidão de Nascimento dos filhos (2 cópias), Certidão de Casamento (2 cópias), Título de Eleitor com comprovação de regularidade com a Justiça Eleitoral das 2 últimas eleições, PIS/PASEP, Certificado de Reservista (sexo masculino), CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social, Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso, registro no respectivo Conselho e comprovante de pagamento da anuidade; e cópia simples ou original dos documentos: Antecedentes Criminais, Curriculum Vitae, Comprovante de Residência, 1 foto 3x4 (colorida - fundo branco).

Na ocasião, os classificados terão agendados os exames médicos admissionais. O candidato que não comparecer ao local, data e horário especificados estará eliminado do Concurso Público.

adblock ativo