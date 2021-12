Embasa convoca 209 candidatos aprovados em concurso público

A Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) publicou no Diário Oficial do Estado deste fim de semana o edital de convocação de 209 candidatos aprovados no concurso público.

Os convocados devem apresentar os documentos exigidos no edital nos dias 12, 13 e 14 de março, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30, no Parque Deputado Paulo Jackson, localizado no Rio Vermelho.

>>Confira aqui a lista de convocados

Foram chamados os candidatos das funções de agente administrativo, agente operacional, operador de processo de água e esgoto, técnico operacional-edificações, técnico em eletromecânica, engenheiro, engenheiro sanitarista e engenheiro eletricista.

O concurso público da Embasa vai preencher 600 vagas para 11 funções de níveis médio, técnico e superior. Já foram convocados 563 aprovados

adblock ativo