Embasa convoca 150 aprovados em concurso público

A Empresa Baiana de Àguas e Saneamento (Embasa) convocou 150 candidatos aprovados no concurso público realizado em julho deste ano. A lista com os nomes foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira, 8.

Os selecionados poderão apresentar os documentos exigidos no edital, nos dias 19 e 20 deste mês, das 8 às 12 h e das 13h30 às 17h30, no Parque Deputado Paulo Jackson, localizado na Avenida Juracy Magalhães, no Rio Vermelho.

Foram convocados os candidatos para os cargos de agente administrativo, operador de processo de água e esgoto, contador e analista de Tecnologia da Informação. Ao total, serão disponibilizadas 600 vagas para 11 funções dos níveis médio, técnico e superior.

