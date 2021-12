Edital para concurso da ANS sai até dezembro

O edital do concurso para a Agência Nacional da Saúde (ANS) está previsto para sair no máximo até o dia 24 de dezembro. O concurso será realizado, pois os certames com autorização já emitida acontecerão normalmente, informou os Ministérios do Planejamento e da Fazenda.

A ANS está em falta de funcionários e precisa contratar urgentemente os 102 que serão aprovados no certame. As vagas são para os cargos de Técnico Administrativo e em Regulação.

Alguns pontos ainda não foram definidos como a banca organizadora e a lotação dos classificados finais, já que além da sede que fica no Rio de Janeiro, a ANS também tem filiais em capitais como Belém, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Cuiabá, Porto Alegre, Fortaleza, Ribeirão Preto, Recife, Salvador e São Paulo.

A remuneração para o cargo de técnico administrativo é de R$ 6.071,52 e serão oferecidas 66 vagas, para o cargo de técnico em regulação o salário é de R$ 6.330.52 e serão oferecidas 36 vagas. Nos dois cargos serão oferecidos R$ 373 de auxílio alimentação para os servidores, que já estão inclusos na remuneração divulgada. A ANS adota o regime estatutário para os seus funcionários, o que faz com que estes tenham estabilidade na carreira. Por isso, o concurso para a agência é um dos mais concorridos e esperados do país.

