Edital do concurso da Polícia Civil será publicado nesta sexta

O edital para o concurso da Polícia Civil vai ser publicado nesta sexta-feira, 19. De acordo com o governador Rui Costa, serão oferecidas mil vagas, sendo 880 para investigador, 82 para delegado e 38 para escrivão. As contratações devem ocorrer ainda este ano.

As inscrições para o concurso começam às 9h do dia 1º de fevereiro e seguem até 2 de março. O procedimento deve ser realizado exclusivamente pela internet, por meio do site da Fundação para o Vestibular da Universidade Júlio de Mesquita Filho (Vunesp).

