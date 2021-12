Edital de concurso do Ministério Público é divulgado

Um dos concursos mais aguardados do ano teve o edital publicado nesta semana. As inscrições para a seleção do Ministério Público da União (MPU) estarão abertas a partir das 10h do dia 23 de janeiro, até o dia 11 de fevereiro de 2015.

Ao todo, são disponibilizadas apenas 25 vagas, mas há formação de cadastro reserva. Os candidatos que possuem nível superior podem concorrer às vagas de Analista do MPU, com remuneração mensal de R$ R$ 8.178,06, enquanto os que possuem nível médio/técnico podem concorrer para a função de Técnico do MPU, que tem vencimento mensal de R$ R$ 5.007,82. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais para ambas as funções.

Os Analistas podem atuar nas seguintes áreas de atividade: "Apoio Técnico-Administrativo: Atuarial" (1 vaga), "Apoio Técnico-Especializado: Finanças e Controle" (1) e "Perícia: Engenharia Química (1)". Já os Técnicos podem atuar na área de "Apoio Técnico Administrativo: Segurança Institucional e Transporte" (22).

As oportunidades de trabalho são para o Amazonas, Amapá, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso, Pará, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Rio Grande do Sul e São Paulo, além de no Distrito Federal. Há apenas uma vaga para a Bahia, para a função de Técnico do MPU. Todas as vagas de Analista têm lotação no Distrito Federal.

A avaliação consta de provas objetiva e discursiva, teste de aptidão física, avaliação médica e Programa de Formação de Profissionais. Com exceção desta etapa, que será realizada em Brasília, as demais fases serão aplicadas nas 26 capitais dos estados da Federação e no Distrito Federal.

O edital está disponível no site da Cespe-UnB, organizadora da seleção. É cobrada uma taxa de R$ 140 para os candidatos a Analista e R$ 110 dos candidatos a Técnico. A isenção deve ser solicitada pelos candidatos inscritos no CadÚnico ou membros de família de baixa renda durante o período de inscrição.

A validade do concurso é de dois anos, podendo ser prorrogada por igual período.

adblock ativo