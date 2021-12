Edital de concurso do INSS sai até dia 29

O edital de concurso para 950 vagas no Instituto Nacional do Seguro Social - INSS vai sair até o dia 29 de dezembro. A banca responsável pelo concurso será o Cebraspe/Cespe/UnB. O regulamento do concuro prevê a publicação do edital até o dia 29.

Serão preenchidas 800 vagas para o cargo de Técnico do Seguro Social (nível médio) e de 150 para Analista do Seguro Social (nível superior em Serviço Social). A carreira de Técnico do Seguro Social proporciona uma remuneração inicial mensal em torno de R$ 4.886,87, enquanto que a de Analista poderá ter subsídio inicial de até R$ 7.496,10.

adblock ativo