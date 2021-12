Edital de concurso do Banco do Nordeste será publicado em até um mês

Será publicado em até um mês o edital do concurso público do Banco do Nordeste, que vai oferecer vagas para candidatos com nível médio e superior. As oportunidades são para preenchimento dos cargos de analista bancário (nível médio) e especialista técnico - analista de sistemas, voltado para candidatos que tenham graduação em Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Engenharia da Informação, Informática, Sistemas de Informações, Tecnologia da Informação, Processamento de Dados, Segurança da Informação e Tecnologia em Telemática.

Também podem concorrer à vaga de especialista quem possui nível superior em qualquer área e tenha concluído curso de pós-graduação (stricto ou lato sensu) na área de informática e/ou segurança da informação, com carga horária mínima de 360 horas.

O último concurso do Banco do Nordeste foi realizado em 2014, quando foram ofertadas 12 vagas de nível médio, para a carreira de Analista Bancário. A remuneração oferecida era de R$ 2.950,58 já com benefícios inclusos. A banca organizadora do último certame foi a Fundação Getúlio Vargas.

