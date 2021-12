Edital de concurso com 60 vagas para auditor fiscal é publicado no Diário Oficial

Foi divulgado nesta quarta-feira, 27, o edital de abertura do concurso público para auditor fiscal, que oferece 60 vagas para candidatos com nível superior. As inscrições devem ser feitas entre os dias 11 de março e 5 de abril.

Para concorrer às vagas, é necessário ter ensino superior completo nas áreas de Administração, Ciências Econômicas, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia, Informática, Ciência da Computação ou Processamento de Dados, reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC).

Os candidatos passarão por provas objetivas, discursivas e de conhecimento geral na área de atuação. Para os cargos iniciais o salário é de R$ 1.970,72, podendo receber gratificação de atividade fiscal, com valores que podem chegar a R$ 9.459,45. A carga horária é de 40 horas semanais.

Os interessados devem se inscrever no site da Fundação Carlos Chagas, repsonsável pelo certame. A taxa é de R$ 170.

