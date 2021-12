Divulgado resultado provisório de concurso para soldado da PM

O resultado provisório com a lista dos classificados no concurso para o Curso de Formação de Soldados (CFsd) da Polícia Militar da Bahia (PM-BA) foi divulgado neste sábado, 20, no Diário Oficial do Estado. Foram convocados aproximadamente 2.500 candidatos.

>>Clique aqui e confira a relação de convocados (em arquivo PDF)

Também foi publicado o cronograma das próximas etapas, que envolvem entrega dos laudos aos candidatos, interposição, julgamento, devolução e resultado dos recursos, datas para novos exames, resultado final e apresentação para matrícula, prevista para 27 de março.

Já o resultado final do certame será divulgado em 24 de março. Os aprovados poderão se matricular três dias depois do anúncio. Os convocados vão estudar durante nove meses de curso, no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP).

Dentre as disciplinas que serão cursadas, estão direitos humanos, abordagens, tiro policial, policiamento comunitário, legislação, policiamento de trânsito, entre outras, além de passar por estágio operacional.

