Divulgado resultado provisório de concurso para professor e coordenador

O resultado provisório do concurso para professor e coordenador pedagógico foi divulgado neste sábado, 14. Os candidatos podem conferir no Portal do Servidor e no site da Fundação Carlos Chagas (FCC).

>> Confira o resultado provisório;

Já foram realizadas duas etapas (provas objetivas e discursivas), agora os selecionados são convocados para a terceira fase: avaliação de títulos. Também cabe recurso. O prazo é de dois dias úteis a partir deste sábado.

Já a documentação para avaliação de títulos deve ser feita entre 16 e 19 de abril.

A prova do concurso foi aplicada no dia 25 de fevereiro. De acordo com a Secretaria de Administração do Estado (Saeb), o certame teve 103.592 inscritos. São oferecidas 3.096 vagas de professor e 664 de coordenador pedagógico.

