Divulgado resultado final do concurso para professor e coordenador

O resultado final do concurso público para professor e coordenador pedagógico foi publicado nesta terça-feira, 19, no Diário Oficial do Estado (DOE). A lista dos selecionados pode ser conferida no site da Secretaria de Educação do Estado (SEC).

Das 3.760 vagas oferecidas, foram 3.096 para professores e 664 destinadas a coordenadores. A remuneração será de R$ 2.814, 28 a R$ 2.890,87, de acordo com o cargo.

Segundo a SEC, dos 103.592 inscritos, 41.404 foram habilitados. O concurso tem validade de um ano e pode ser prorrogado pelo mesmo período.

