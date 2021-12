Divulgado resultado do concurso da PM e Bombeiros

O resultado provisório da 2ª etapa da prova discursiva do concurso da Polícia Militar da Bahia (PMBA) e do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) foi publicado neste sábado, 30, no Diário Oficial do Estado (DOE).

Os candidatos que participaram da 2ª etapa da seleção podem conferir as folhas de respostas da prova, no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), empresa organizadora pelo concurso. Os participantes podem entrar com recurso no prazo de dois dias úteis (2 e 3 de outubro). Os resultados dos recursos da 1ª Etapa (Provas Objetivas) também foram divulgados no site.

Resultado Provisório da 2ª Etapa - Prova Discursiva;

Resultado Definitivo da 1ª Etapa - Prova Objetiva - Habilitados;

Resultado Definitivo da 1ª Etapa - Prova Objetiva - Habilitados e Eliminados;

Resultado dos Recursos contra o Resultado da 1ª Etapa - Prova Objetiva.

Provas

As provas objetivas e discursivas do concurso foram realizadas no dia 6 de agosto, em Salvador e outros 12 municípios do interior. Segundo a Secom, foram realizadas 141.878 inscrições, sendo 18.066 para o Corpo de Bombeiros e 123.812 para a Polícia Militar, se tornando o maior concurso já realizado pelo Estado na área de segurança.

Elaborado em conjunto com Secretaria da Administração (Saeb) e pelos Comandos Gerais das duas corporações, o edital foi publicado dia 10 de maio e terá validade de um ano, prorrogável pelo mesmo período.

O soldado da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar terá carga horária de 40 horas semanais. A remuneração, composta de soldo e gratificação, é de R$ 3.019 (40h) tanto para a Polícia Militar como para o Corpo de Bombeiros.

