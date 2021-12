Divulgado resultado de seleção para conciliador e juiz leigo

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) divulgou nesta terça-feira, 9, o resultado da seleção para contratação de conciliadores e juízes leigos. Foram selecionados 1.251 profissionais, sendo 498 juízes leigos e 753 conciliadores.

O resultado final está disponível no site dos Juizados Especiais do TJBA. A relação informa a comarca que o candidato foi classificado. A contratação é temporária e não gera vínculo empregatício ou estatutário com o Tribunal.

As provas foram realizadas no dia 29 de março de 2015.



Juiz Leigo

Clique aqui e veja o resultado final

Clique aqui e veja o resultado final para portadores de deficiência

Clique aqui e veja a síntese dos recursos contra a nota final

Conciliador

Clique aqui e veja o resultado final

Clique aqui e veja o resultado final para portadores de deficiência

Clique aqui e veja a síntese dos recursos contra a nota final

adblock ativo