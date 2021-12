Divulgado resultado de concurso para formação de oficiais da PM

O resultado provisório da 1ª etapa do concurso para a formação de Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros (CBMBA) foi divulgado na manhã desta desta quinta-feira, 21, no Diário Oficial do Estado (confira a lista).

O boletim individual que constará as notas do candidato será disponibilizado a partir das 12h, no site da Uneb e da Consultec. Para ter acesso, o candidato deverá registrar a data de nascimento e o número de inscrição ou o CPF.

Para quem for interpor recursos, o prazo é de dois dias úteis; ou seja, nesta sexta, 22, e na próxima segunda, 25. A interposição será feita presencialmente no Centro de Processos Seletivos (CPS) na Uneb, na rua Silveira Martins, nº 2.555, no Cabula, em Salvador. Lá, o candidato deverá se dirigir, de acordo com a opção escolhida, ao Comandante-Geral da PMBA ou ao Comandante-Geral do CBMBA. Os resultados, se deferido ou indeferido, serão divulgados no sites da Uneb e da Consultec.

