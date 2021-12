Divulgado resultado de concurso da Prefeitura de Salvador

O resultado preliminar do Processo Seletivo da Prefeitura Municipal de Salvador está disponível no site da Fundação Getúlio Vargas - empresa responsável pela organização do certame.

Os candidatos podem entrar com recurso entre segunda, 25 e terça-feira, 26. A próxima fase do processo será a convocação para averiguação presencial de afrodescentendes, para aqueles inscritos nesta condição, que acontece ainda no mês de outubro.

O resultado final dos aprovados está previsto para o início de novembro. Os salários variam entre R$ 950 a R$ 3.950 para diversas áreas do nível fundamental, médio e superior.

