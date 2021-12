Divulgado resultado da prova objetiva do concurso da Embasa

O Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) divulgou na tarde desta segunda-feira, 7, o resultado da prova objetiva do concurso da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), realizado no dia 9 de julho nas cidades de Salvador, Feira de Santana, Barreiras e Vitória da Conquista. Os candidatos podem verificar a classificação na internet, por meio do site da IBFC.

O processo seletivo da Embasa disponibiliza 600 vagas para 11 funções dos níveis médio, técnico e superior. Os salários iniciais variam de R$ 1.122,84 a R$ 6.793,31. As vagas de nível médio-técnico são destinadas para técnicos em edificações e técnicos em eletromecânica. Já para o nível médio, há vagas para agente administrativo, agente operacional, assistente de laboratório e operador de processos de água e de esgoto.

As vagas de nível superior são oferecidas aos profissionais com formação em ciências contábeis, análise de sistemas, processamento de dados, ciência da computação, engenharia de computação ou sistemas de informação, engenharia civil ou engenharia de produção civil, engenharia sanitária ou engenharia sanitária e ambiental e engenharia elétrica.

O prazo de validade do concurso é de 6 (seis) meses, contados a partir da data da homologação do resultado final, podendo, a critério da Embasa, ser prorrogado uma vez por igual período, por conveniência administrativa da empresa.

adblock ativo