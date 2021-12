Divulgado gabarito final do concurso da Prefeitura de Feira

Os gabaritos finais do concurso público da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, após a análise dos recursos interpostos por candidatos, já está disponível no site da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) (www.uefs.br).

>> Confira aqui o gabarito final

Segundo a instituição, ao contrário do anunciado anteriormente, foram anuladas questões das provas de conhecimentos específicos dos cargos de Contador (questões 22 e 23), Engenheiro Agrônomo (44) e Engenheiro Químico (37). Houve, ainda, alterações, sem anulação de questões, nos gabaritos das provas de conhecimentos específicos para os cargos de Contador (25, 26 e 32), Engenheiro Agrônomo (40) e Médico (questão 29).



Ainda esta semana, a Uefs divulga o resultado da prova objetiva. O processo foi retomado na segunda-feira, 27, com a decisão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA), que suspendeu os efeitos da liminar/antecipação de tutela deferida em março pela 1ª Vara da Fazenda Pública, que impossibilitou o andamento do concurso.



Nesta terça-feira, 28, os candidatos que entraram com pedido de anulação de questões já podem solicitar o resultado dos respectivos recursos, o que deve ser feito pessoalmente na Coordenação de Seleção e Admissão da Uefs, localizada no primeiro andar do prédio da Reitora, campus universitário.



Nos próximos dias, a Uefs divulga as datas da segunda etapa do concurso, de prova de títulos e psicoteste.



O pedido de suspensão teve como argumento a não nomeação de alguns candidatos aprovados no concurso realizado em 2006. Mas, o presidente do TJ-BA, Mário Alberto Hirs, decidiu que o Município comprovou, mediante apresentação de documentos, que não existem irregularidades na contratação de candidatos aprovados em concurso anterior.

adblock ativo