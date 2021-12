Divulgado gabarito do concurso para Câmara de Feira de Santana

Já está disponível para consulta no site da empresa organizadora do certame, o gabarito preliminar das provas objetivas e o caderno de questões do concurso público da Câmara Municipal de Feira de Santana. O processo seletivo aconteceu no último domingo 20. O resultado preliminar será divulgado no dia 11 de junho e a classificação dos aprovados será publicada em 07 de agosto de 2018.

Segundo o site de notícias Acorda Cidade, cerca de 2.479 inscritos não compareceram aos locais de provas. O concurso recebeu 8.138 inscrições e foi realizado por 5.659 candidatos em 15 lugares de Feira de Santana.

A nomeação dos aprovados obedecerá à ordem de classificação, ao prazo de validade do Concurso Público e às disposições legais pertinentes.

