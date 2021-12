Divulgado edital para concurso da PM e Corpo de Bombeiros da Bahia

Foi publicado na edição desta sexta-feira, 6, no Diário Oficial do Estado, o edital do concurso para admissão no Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar da Bahia (CFOPM/2019) e do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CFOBM/2019). Os candidatos devem possuir ensino médio completo.

As inscrições, que começam na quinta-feira, 12, e seguem até o próximo dia 29, deverão ser realizadas pelo site da Universidade do Estado da Bahia (Uneb). A taxa de participação é no valor de R$ 138,00.

O edital prevê o preenchimento de 60 vagas para oficial da Polícia Militar, sendo 54 para homens e 6 para mulheres, e 28 para o Corpo de Bombeiros, no qual 25 são para homens e 3 para mulheres. Até a conclusão do curso de formação de oficiais, a remuneração dos aprovados varia entre R$ 2.251,37, no primeiro ano, e chega a mais de R$ 3 mil no terceiro.

Ainda de acordo com o edital, as provas serão aplicadas no dia 27 de outubro. O concurso contará com as etapas de provas objetiva e discursiva, além de avaliação mental, física e investigação social. O prazo de validade do concurso é de um mês, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período. Clique aqui e confira o edital na íntegra.

