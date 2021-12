Divulgado edital do concurso para Polícia Civil; salário chega a mais de R$ 11 mil

Já está disponível nesta sexta-feira, 19, o edital do concurso para a Polícia Civil da Bahia. O anúncio da seleção foi feito nesta quinta, 18, pelo governador Rui Costa. Ao todo, são 1.000 vagas, sendo 880 para investigador, 82 para delegado e 38 para escrivão. As contratações devem ocorrer ainda este ano.

Das 880 vagas para o cargo de investigador, 572 serão para ampla concorrência, 264 para candidatos negros e 44 para pessoas com deficiência. Para a função de delegado, são 53 chances para ampla concorrência, 25 para negros e quatro para pessoas com deficiência. Já para escrivão, são 25 oportunidades para ampla concorrência, 11 para negros e dois para pessoas com deficiência.

As inscrições começam às 9h do dia 1º de fevereiro e seguem até 2 de março. Para participar, os candidatos devem acessar o site da Fundação Vestibular da Universidade Júlio de Mesquita Filho (Vunesp) e preencher o formulário. A taxa de inscrição custa R$ 160 para delegado e R$ 140 para os cargos de investigador de polícia e escrivão.

Cargos

A pessoa que optar pela carreira de delegado deve possuir o diploma de conclusão do curso de bacharelado em direito, reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). A remuneração inicial, por regime de trabalho de 40 horas semanais, é de R$ 11.389,96.

Para os cargos de investigador e escrivão, será exigido diploma de conclusão de curso de nível superior em qualquer área, também reconhecido pelo MEC. A função de investigador também exige Carteira Nacional de Habilitação (CNH) válida, no mínimo em categoria B.

A remuneração para os dois cargos será de R$ 3.915,85, também em regime de 40 horas semanal.

