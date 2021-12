Divulgada lista de professores aprovados em concurso de Feira

A prefeitura de Feira de Santana divulgou no Diário Oficial Eletrônico do Município, desta quinta-feira, 21, a lista dos 155 professores aprovados no último concurso.

Os nomeados atuarão na Educação Infantil, Fundamental I e II. Ao todo, foram selecionados 116 pedagogos, 11 professores de matemática, oito de ciências, sete de língua portuguesa, quatro de geografia, dois de história e um de educação física.

