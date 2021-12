Divulgada lista de convocados para sexta etapa do concurso para Polícia Civil

O governo do estado publicou no Diário Oficial desta quinta-feira, 27, a lista dos convocados para provas de títulos, que integra a sexta etapa do concurso público da Polícia Civil.

Nesta relação, foram chamados os candidatos considerados aptos na quinta etapa do certame. A prova está prevista para ser realizada no dia 7 de julho, em Salvador, no local e horário anunciados na convocação.

Essas informações também serão disponibilizadas em cartão informativo, no site da Fundação Vunesp.

