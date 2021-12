Divulgada lista de convocados para provas do concurso de auditor fiscal

O governo do estado publicou nesta sexta-feira, 17, a lista dos convocados para as provas objetivas e discursiva do concurso público de auditor fiscal, que serão realizadas no dia 26 deste mês, em Salvador. A relação foi divulgada no Diário Oficial do Estado (DOE).

Os locais das provas serão informados aos candidatos por meio de cartão, por e-mail, além de pode ser consultado no site Fundação Carlos Chagas (FCC), organizadora do certame.

Caso o cartão não chegue até três dias antes da prova, deverá entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC). São oferecidas 60 vagas, sendo, sendo 24 são para a área de Administração, Finanças e Controle Interno; 17 para Tecnologia da Informação; e 19 para Administração Tributária.

