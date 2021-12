Divulgada lista de convocados para concurso público da Educação Estadual

O edital de convocados para a realização das provas do concurso público da Educação Estadual foi divulgado, nesta quarta-feira, 7, no site da Fundação Carlos Vagas (FCC) . As oportunidades são para os cargos de professor e coordenador pedagógico. As provas objetivas e discursivas acontecem no dia 25 deste mês, a partir das 8h30, em Salvador e outras 26 cidades do estado. Ao todo serão oferecidas 3.760 vagas, sendo, 3.096 para professor e outras 664 para coordenador.

Provas

As provas serão aplicadas nas cidades de Salvador, Alagoinhas, Amargosa, Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Caetité, Eunápolis, Feira de Santana, Ipirá, Irecê, Itaberaba, Itabuna, Itapetinga, Jacobina, Juazeiro, Jequié, Macaúbas, Paulo Afonso, Ribeira do Pombal, Santa Maria da Vitória, Seabra, Serrinha, Santo Antônio de Jesus, Senhor do Bonfim, Teixeira de Freitas, Valença e Vitória da Conquista.

Os cartões informativos devem ser entregues aos candidatos até o terceiro dia que antecede a aplicação das provas. Caso não recebam, ou tenham dúvida sobre o local onde vão fazer suas provas, devem entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao candidato (SAC) da Fundação Carlos Chagas, pelo telefone (11) 3723-4388 .

O local de realização é determinado conforme opção indicada pelo candidato na inscrição. Segundo a Secretaria de Comunicação Estadual (Secom), parte dos candidatos de Caetité terá provas realizadas Guanambi, em virtude de ausência de locais adequados para realização na cidade onde se inscreveram para fazer o exame.

