Divulgada lista de aprovados para professor indígena

A Secretária de Administração divulgou no Diário Oficial do Estado deste fim de semana, 24 e 25, a lista de convocação dos 123 candidatos aprovados no concurso para professor indígena. (Confira a lista abaixo)

Os candidatos deverão comparecer, munidos da documentação em original e fotocópia listada no item 1 do Edital, nas sedes das DIREC (Diretoria Regional de Educação) a que pertence o município/aldeia/escola para o qual foram aprovados no prazo de 10 dias úteis, a partir da data desta publicação, no horário das 8h30 às 12h00 e das 14h00 às 17h30.

Ao comparecer para entrega dos documentos, o candidato receberá oficio de encaminhamento para realização da avaliação pré-admissional na Junta Médica Oficial do Estado da Bahia.

