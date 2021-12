Divulgada lista de aprovados em concurso público do MP-BA

Foi homologado nesta terça-feira 31, o resultado final do Concurso Público para servidores do Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA). A lista de aprovados para os cargos de Assistente Técnico-Administrativo e de Analista Técnico foram publicadas no Diário de Justiça Eletrônico.

Ao todo, foram disponibilizadas onze vagas para o cargo de Analista Técnico e 50 para Assistente Técnico-Administrativo, com possibilidade de classificação de até dez vezes o número de vagas ofertadas.

As vagas para Analista estão distribuídas entre as especialidades de Pedagogia, Psicologia, Serviço Social, Tecnologia, Estatística, Letras, Engenharia Sanitária e Engenharia Florestal.

