Divulgada lista de aprovados em concurso da PM

O edital com os nomes dos aprovados no concurso da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros de 2012 foi divulgado na manhã deste sábado, 14. Cerca de dois mil novos policiais foram convocados para reforçar a segurança dos baianos.

O governador Rui Costa antecipou na última quinta-feira, 12, que convocaria os candidatos, mas o edital só foi divulgado no Diário Oficial do Estado (DOE) deste sábado. A relação traz a relação dos convocados por ordem de classificação, região e município sede.

Entre os chamados, 871 atuarão em Salvador. O restante das vagas será distribuído em outras seis regiões do estado, sendo 134 em Juazeiro, 329 em Feira de Santana, 194 em Ilhéus, 189 em Vitória da Conquista, 134 em Barreiras e 149 em Itaberaba.

O cronograma de exames começa no dia 13 de abril e inclui avaliação psicológica, exames médico-odontológicos, teste de aptidão física e investigação social. A data da matrícula está prevista para o dia 22 de junho.

Os novos policiais participarão de um curso durante nove meses e receberão uma bolsa de estudos no valor de um salário mínimo, 10% desse valor para custeio do fardamento. Quando já estiver formado o PM receberá durante um ano o soldo de 725,21; GAP 3 (1.687,58); auxílio alimentação e os 10% do soldo para custeio do fardamento.

Segundo Rui Costa, a convocação de novos policiais ajudará ampliar, reforçar e qualificar o quadro de profissionais da área de segurança.

Confira o edital com o nome dos aprovados

