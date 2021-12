Detran divulga edital para processo seletivo

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) da Bahia divulgou nesta terça-feira, 30, o edital para o processo seletivo simplificado, com salário de R$ 2.279,78.

São oferecidas 49 vagas para técnicos de nível superior, contratados em Regime Especial de Direito Administrativo (Reda).Dentre as oportunidades disponibilizadas, 10 são para a área de direito, quatro para psicologia e as demais para qualquer área de formação superior.

Os selecionados irão atuar nas unidades de Salvador, Feira de Santana, Camaçari, Vitória da Conquista, Brumado, Alagoinhas, Itabuna e Ilhéus.

Disponíveis a partir do dia 6 de fevereiro, as inscrições devem ser realizadas pelo site da seleção até o dia 16 do mesmo mês. Não será cobrado taxa.

