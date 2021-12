Detran abre 75 vagas temporárias

O Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran) abre nesta segunda-feira, 10, as inscrições para processo seletivo que oferece 75 vagas para cargos de níveis médio e superior.

Os aprovados serão contratados sob o Regime Especial de Direito Administrativo (Reda). As oportunidades são para os cargos de técnico de nível superior, com 40 vagas, e técnico de nível médio (35), destinadas para a capital e outras cidades do estado.

Os candidatos serão submetidos a análise curricular e entrevista. A remuneração varia de R$ 732,28 a R$ 1.111,83. As inscrições podem ser feitas no site no Detran, até o dia 14 de agosto.

