Derba abre concurso para nível médio, técnico e superior

O Departamento de Infraestrutura de Transportes da Bahia (Derba) reabriu as inscrições para processo seletivo nesta segunda-feira, 23. São 17 vagas disponíveis e 33 de reservas para cargos de Técnico de Nível Médio e Técnico de Nível Superior.

Os interessados devem se inscrever nos dias 24 e 25 de setembro, na própria sede do Departamento de Infraestrutura de Transportes da Bahia, na 4ª Avenida do Centro Administrativo da Bahia (CAB), e nas Residências de Manutenção localizadas nas cidades do interior do Estado. A ficha de inscrição já está disponível no portal do Derba.

Os candidatos que se inscreveram na primeira chamada, nos dias 5 e 6 de setembro, deverão confirmar participação no certame pelo e-mail crhreda@derba.ba.gov.br, dentro do prazo de inscrições.

Os aprovados chegam a receber R$ 2.414,36, auxílio refeição e auxílio transporte, por jornada semanal de 40 horas.

A seleção se constitui apenas da análise curricular e o certame tem validade por um ano com possibilidade de prorrogação por igual período.

