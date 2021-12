Defensoria Pública divulga lista de convocados para segunda etapa de concurso

A Defensoria Pública do Estado da Bahia - DPE/BA divulgou nesta segunda-feira, 24, o edital com a relação dos candidatos habilitados na primeira etapa do VII Concurso para defensor público e convocados para a segunda etapa, com provas discursivas de caráter específico, que acontecerão nos próximos dias 12 e 13 de novembro, em Salvador.

Segundo a Defensoria Pública, os recursos interpostos contra o resultado preliminar da primeira etapa foram julgados improcedentes e as respectivas decisões serão levadas ao conhecimento de todos os candidatos inscritos no VII Concurso através do site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br), não tendo qualquer caráter didático e ficarão disponíveis pelo prazo de sete dias a contar da publicação do edital, que será nesta terça-feira, 25.

De acordo com o edital, as provas serão realizadas na Faculdade Área 1 - Faculdade de Ciências e Tecnologia, Av. Luís Viana Filho (Paralela). No sábado, dia 12, será à tarde, e no domingo, 13, pela manhã. Os candidatos receberão da Fundação Carlos Chagas, por e-mail, o Cartão Informativo com o local e horário das provas. Foram habilitados para a segunda etapa 267 candidatos. Destes, 98 se autodeclararam negros e 13 informaram ter deficiência física.

