Defensoria abre edital com 58 vagas e salário de R$ 15,7 mil

O edital para o concurso público da Defensoria Pública da União (DPU) já foi enviado para ser publicado no Diário Oficial da União e deve sair na edição da próxima segunda-feira, 3, de acordo com o jornal Folha Dirigida. Serão ofertadas 58 vagas para nível superior em Direito com salário de R$ 15,7 mil.

As vagas estão espalhadas por todo o pais e têm como requisitos para função de defensor o registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) na data de posse e, no mínimo, dois anos de atividade jurídica. O certame servirá para formar cadastro reserva de pessoal.

As inscrições, que ainda não teve o período divulgado, devem ser feitas através do site da Cespe, responsável pelo certame.

