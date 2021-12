Dataprev prorroga inscrição para concurso com 4.019 vagas

A Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social (Dataprev) prorrogou o prazo de inscrição do concurso do órgão para esta quinta-feira, 20. São oferecidas 4.019 vagas com salários de R$ 3.129 até R$ 6.395. Os candidatos devem ter nível médio ou superior. A jornada varia entre quatro, seis e oito horas diárias.

Interessados devem se cadastrar no site da Quadrix. A taxa de inscrição é de R$ 50 e R$ 80. A contratação será pelo regime celetista.

adblock ativo