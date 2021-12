Dataprev abre concurso com 4.019 vagas de cadastro reserva

A Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social (Dataprev) abre inscrições para concurso público, que apresenta 4.019 vagas de cadastro de reserva, nesta segunda-feira, 20. São apresentados cargos de níveis médio e superior, com perspectivas de remunerações entre R$ 3.129,73 e R$ 6.395,39, sendo que nesses valores estão inclusos adicional de atividade e auxílio-alimentação. As jornadas de trabalho são de 4, 6 ou 8 horas diárias, conforme a função.

As vagas estão divididas entre cidades como Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF), Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), João Pessoa (PB), Natal (RN), São Paulo (SP), Boa Vista (RR) e Palmas (TO).

Para participar do certame, o interessado deve efetuar um cadastro no site do Instituto Quadrix, responsável pelo certame, entre 10h de 20 de outubro de 2014 e 23h59 do dia 17 de novembro de 2014. Serão cobradas taxas de R$ 50,00 e R$ 80,00, para as funções de níveis médio e superior, respectivamente.

As atividades de nível médio são de Auxiliar de Enfermagem do Trabalho e Técnico de Segurança do Trabalho, que além da escolaridade, requerem cursos técnicos específicos e registro profissional.

Já para candidatos com formação superior, estão disponíveis os cargos de Engenheiro de Segurança do Trabalho, Médico de Segurança do Trabalho, Analista de Processamento e Analista Tecnologia da Informação, sendo que o último apresenta postos em áreas como Advocacia, Comunicação Social, Engenharia Civil, Gestão de TIC, Web Design, entre outras.

Todos os candidatos serão submetidos a provas objetivas e discursivas, previstas para serem aplicadas no dia 14 de dezembro de 2014, em 26 capitais estaduais e no Distrito Federal. Além disso haverá prova de títulos para os inscritos às atividades de nível superior.

O prazo de validade do concurso será de dois anos, a partir da data de publicação da homologação do resultado final, sendo prorrogável uma vez por igual período.

