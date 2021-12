Curso básico é opção para quem vai iniciar estudos

Muita gente sonha com um emprego estável no serviço público, mas não sabe como dar início à maratona de estudos e preparação para as provas. Uma boa opção são os cursos básicos para concursos oferecidos por algumas instituições especializadas na área.

"É interessante que as pessoas façam o curso básico para começar os estudos, até para ter um norte e escolher melhor que concurso prestar", explica Sinea Bispo, coordenadora do Ímpar - Curso Preparatório para Concursos.

O conteúdo programático atende às disciplinas mais recorrentes em provas no país: português, administração, raciocínio lógico, informática, direito administrativo e constitucional. Não são incluídas matérias específicas de nenhum edital.

"Antes de montar o plano de aula, fizemos uma pesquisa e vimos o que era mais cobrado", conta Silvana Montenegro, administradora da Casa dos Concursos.

As turmas duram de quatro a cinco meses, com aulas diárias de segunda a sexta, no turno escolhido pelo aluno, e podem ser divididas em níveis médio e superior. O investimento varia entre R$ 1.299 e R$ 1.650, a depender da empresa e do material didático utilizado.

Crise econômica

O agravamento da situação econômica e o aumento do desemprego no país são fatores que também pesam na hora de buscar a formação para ingressar no funcionalismo público.

"Todo mundo hoje em dia quer estabilidade. As pessoas têm procurado mais o curso, até para fugir da questão da crise", opina Sinea.

É o caso do engenheiro Cezar Almeida, 36, que atuou durante 12 anos na área de construção civil e fez uma pausa na carreira para se dedicar aos estudos.

"Minha esposa é analista do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) e me incentivou. Eu também já pensava em fazer concurso principalmente por causa da estabilidade. Devido à situação econômica atual, decidi que era hora".

Como não tinha nenhuma noção da área jurídica, Cezar optou pelo curso básico há um mês e combina as aulas à noite com uma rotina de estudos em casa durante o dia.

Para Letícia Nobre, coach especializada em concursos públicos, o curso básico é muito indicado para quem ainda não sabe qual cargo quer assumir. "Entre fazer um curso para um edital às pressas e um curso básico mais detalhado, é melhor ficar com a segunda opção", diz a coach.

O aprofundamento das disciplinas também é uma vantagem porque dá uma bagagem mais consistente ao aluno. "Concurso tem que ser um projeto. São diversas etapas até que a pessoa esteja apta para competir", acrescenta Letícia.

