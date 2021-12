Cremeb abre concurso com salários de até R$ 5.200

O Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia (Cremeb) divulgou, nesta terça-feira, 12, o edital do concurso público que disponibiliza cinco vagas para cargos de nível médio e superior e cadastro reserva, com remunerações que variam de R$ 1.277,30 a R$ 5.228,72 . As oportunidades são para Salvador e interior do estado.

As inscrições estarão disponíveis no site do Instituto Americano de Desenvolvimento, a partir da próxima quinta-feira, 21, e seguem até 25 de outubro. A taxa será no valor de R$ 60 para cargos de nível superior e de R$ 50 para médio.

Vagas

Para nível superior, a vaga em aberto é para o cargo de Advogado, com carga horária de 20 horas semanais e salário de R$ 3.814,31. Para concorrer, o candidato precisa ter concluído a graduação de Direito e habilitação profissional junto à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em plena validade. O selecionado irá atuar na sede do Cremeb, em Salvador.

Já para quem tem nível médio há quatro oportunidades, sendo duas para Técnico de Atividade Suporte de I (função de Assistente Administrativo), com salário de R$ 1.889,44 e atuação em Salvador, e duas para Auxiliar de Apoio Administrativo I, com remuneração de R$ 1.277,30, todas com jornada de 40 horas semanais.

As vagas para área Administrativa são para as cidades (uma para cada) de Barreiras e Teixeira de Freitas.

Cadastro Reserva

Além das cinco vagas para contratação imediata, o concurso dispõe de outras oportunidades para cadastro de reserva. Neste caso, os cargos são para Médico Fiscal I (destinada exclusivamente para médicos), com salário de R$ 5.225,72 e carga horária semanal de 20 horas, e Motorista (nível médio), com jornada de 40 horas semanais e remuneração de R$ 1.277,30.

Benefícios

Entre os benefícios oferecidos estão a assistência médica, vale-transporte e auxílio alimentação no valor de R$ 603 para os cargos com carga horária de 40 horas semanais e de R$ 301,50 para os que terão jornada de 20 horas.

adblock ativo