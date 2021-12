CPRM abre concurso com 52 vagas e salário de R$ 3.215,22

A Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) - Serviço Geológico do Brasil - vai realizar um concurso público para preencher vagas em diversos estados do País, inclusive na Bahia. Ao todo são 52 oportunidades para o cargo de Técnico em Geociências - Hidrologia.

As vagas são paras as seguintes unidades: Superintendência Regional de Belém - PA; Superintendência Regional de Belo Horizonte - MG; Residência Regional de Fortaleza - CE; Superintendência Regional de Goiânia - GO; Superintendência Regional de Manaus - AM; Superintendência Regional de Porto Alegre - RS; Residência Regional de Porto Velho - RO; Superintendência Regional de Recife - PE; Escritório Rio de Janeiro - RJ; Superintendência Regional de Salvador - BA; Superintendência Regional de São Paulo - SP; e Residência Regional de Teresina - PI.

Os candidatos interessados precisam ter certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio técnico nas áreas de Meio Ambiente, Edificações, Mineração, Geologia, Agrimensura, Topografia, Hidrologia, Agricologia e Saneamento. Também é aceito certificado de conclusão de nível médio (antigo segundo grau), mas é necessário ter experiência mínima de dois anos em Hidrometria. Além disso, o candidato precisa ter Carteira Nacional de Habilitação do tipo B, C, D ou E.

A jornada de trabalho dos profissionais é de 40 h semanais com remuneração de R$ 3.215,22.

As inscrições devem ser feitas no site da Cespe a partir do dia 3 de fevereiro até o dia 22 fevereiro. A taxa é no valor de R$ 55,00.

Todos os profissionais que tiverem as inscrições homologadas serão submetidos a aplicação de Provas Objetivas e Avaliação de Títulos. A previsão é que a primeira etapa aconteça no dia 03 de abril de 2016, nas cidades de Belém - PA, Belo Horizonte - MG, Fortaleza - CE, Goiânia - GO, Manaus - AM, Porto Alegre - RS, Porto Velho - RO, Recife - PE, Rio de Janeiro - RJ, Salvador - BA, São Paulo - SP e Teresina - PI.

O certame tem validade de dois anos, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.

adblock ativo