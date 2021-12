Correios prorrogam prazo de inscrição de concurso e alteram data da prova

Os Correios prorrogaram as inscrições para o concurso público até o dia 5 de novembro. A data da prova também foi alterada e agora será aplicada no dia 10 de dezembro. Ao todo, serão oferecidas 88 vagas em cargos de nível médio, técnico e superior nas áreas de saúde e segurança do trabalho, com lotação em várias cidades do país.

Os salários dos cargos variam entre R$ 1.876,43 e R$ 4.903,05, além de benefícios como vale alimentação/refeição, vale transporte, auxílio creche ou auxílio babá, auxílio para filhos dependentes com deficiência e possibilidade de adesão ao Plano de Previdência Complementar. A jornada de trabalho será de 4, 6 ou 8 horas diárias.

As oportunidades serão para todos os estados da federação, exceto Mato Grosso. Do total de vagas, 10% são para os candidatos portadores de deficiência e 20% para os candidatos negros e pardos.

As inscrições poderão ser feitas apenas pela internet, no site do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades), organizador do concurso. A taxa de inscrição será de R$ 50 para os cargos de nível médio e técnico e de R$ 70 para os de nível superior. Para mais informações, basta acessar o edital.

