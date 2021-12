Correios divulgam edital de concurso com 88 vagas

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) divulgou o edital de concurso nesta quinta-feira, 5. São 88 vagas em cargos de nível médio, técnico e superior nas áreas de saúde e segurança do trabalho, com lotação em várias cidades do país.

As oportunidades serão para todos os estados da federação, exceto Mato Grosso. Do total de vagas, 10% são para os candidatos portadores de deficiência e 20% para os candidatos negros e pardos.

Os salários dos cargos variam entre R$ 1.876,43 e R$ 4.903,05, além de benefícios como vale alimentação/refeição, vale transporte, auxílio creche ou auxílio babá, auxílio para filhos dependentes com deficiência e possibilidade de adesão ao Plano de Previdência Complementar. A jornada de trabalho será de 4, 6 ou 8 horas diárias.

As inscrições poderão ser feitas apenas pela internet, no site do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades), organizador do concurso, no período das 8h do dia 09 de outubro às 22h do dia 20 de outubro de 2017. A taxa de inscrição será de R$ 50 para os cargos de nível médio e técnico e de R$ 70 para os de nível superior. Para mais informações, basta acessar o edital.

Provas

O concurso constará de prova objetiva com 50 questões de língua portuguesa, conhecimentos básicos (raciocínio lógico e matemático, noções de informática e legislação aplicada) e conhecimentos específicos.

As provas objetivas estão agendadas para o dia 26 de novembro de 2017, com duração de 4 horas. Os locais e horários serão divulgados junto com o comprovante definitivo de inscrição no dia 17 de novembro. Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem 50% do total de pontos da prova.

