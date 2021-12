Correios divulga resultado de concurso para 88 vagas

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) divulgou nesta sexta-feira, 5, o resultado final das provas objetivas do concurso para as áreas de Segurança e Medicina do Trabalho. O resultado pode ser conferido no site do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades).

A seleção contou com mais de 22 mil inscritos para as 88 vagas em cargos de nível médio, técnico e superior, em várias cidades do país. Os selecionados serão submetidos a exames médicos admissionais.

