Correios abrirá concurso com 2 mil vagas

Os Correios vão abrir concurso para preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva. Serão cerca de 2 mil vagas para o cargo de agente de Correios, nas atividades de carteiro e operador de triagem e transbordo (OTT).

As oportunidades são para 12 estados (AM, BA, MG, MS, MT, PE, PR, RJ, RS, SC, SP) e o DF. Do total de vagas, 10% serão reservadas para pessoas com deficiência (PCD) e 20% para pessoas pretas e pardas (PPP).

Os candidatos aprovados nas provas de conhecimento terão que realizar o teste de esforço e, posteriormente, o exame médico admissional.

O salário inicial para os operadores de triagem e transbordo, somado à gratificação (GIP), chega a R$ 1.284,00. No caso dos carteiros, soma-se ainda o adicional de distribuição, elevando a remuneração para R$ 1.620,50. Além disso, os admitidos terão benefícios como vale alimentação/refeição (de R$ 971,96 a R$ 1.092,48), vale-transporte, auxílio-creche ou auxílio babá, além de adicionais - de acordo com o Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) - e a possibilidade de adesão ao Plano de Previdência Complementar.

De acordo com os Correios, a previsão é que a empresa divulgue os demais detalhes sobre o concurso até o final de agosto.

