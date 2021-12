Correios abrem concurso público para todo o país

Os Correios anunciaram o lançamento de um concurso público nacional, com previsão de início neste mês de maio. As vagas são para todo o país, exceto Mato Grosso, com oportunidades para as áreas de Segurança e Medicina do Trabalho.

Segundo a empresa, as inscrições serão abertas ainda neste mês, para as seguintes vagas: Auxiliar de Enfermagem do Trabalho, Técnico de Segurança do Trabalho, Enfermeiro do Trabalho, Engenheiro de Segurança do Trabalho e Médico do Trabalho.

As inscrições poderão ser feitas apenas pela internet, no site do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades), organizador do concurso. Mais informações serão divulgadas no edital, que será publicado em breve no Diário Oficial da União.

Greve

Os funcionários dos Correios estão em greve desde 26 de abril, reivindicando melhores condições de trabalho. Na última terça-feira, 2, a presidência da empresa se reuniu com o sindicato que representa os funcionários, em Brasília, mas não chegaram a um acordo.

Entre as exigências estão a rejeição da privatização, demissões e fechamento das agências.

