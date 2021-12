Correção: Prefeitura de Eunápolis inscreve para seleção com salários de até R$ 3 mil

>> Erramos: diferente do que publicamos, a seleção é para a prefeitura de Eunápolis e não de Porto Seguro. A informação foi corrigida.

Estão abertas até esta quinta-feira, 7, as inscrições para o processo seletivo simplificado para todos os níveis da Prefeitura de Eunápolis, com salários que variam de R$ 954 a R$ 3.261,38. Os selecionados atuarão na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte do município.

Ao todo são oferecidas 277 vagas sendo 261 são para a ampla concorrência e 16 para portadores de necessidades especiais. Interessados devem realizar as inscrições no Ginásio de Esportes ACM, situado na Rua Archimedes Martins, nº 567, bairro Centauro.

As oportunidades são para os cargos de professor, auxiliar de serviços gerais, cozinheira, auxiliar administrativo, auxiliar de biblioteca, atendente, monitor, auxiliar de desenvolvimento infantil, auxiliar de secretaria, motorista e pedagogo. Outras informações podem ser conferidas no Diário Oficial da cidade.

O prazo de validade do processo seletivo será de 11 meses, podendo ser prorrogável, a critério da administração, uma única vez por igual e sucessivo período, contados a partir da data da publicação do resultado final.o certame consistirá apenas de análise curricular e de títulos

