Consórcio de saúde inscreve para seleção com salários de até R$ 5 mil

Estão abertas as inscrições para o concurso público do Consórcio Interfederativo de Saúde da região de Piemonte da Chapada, na Bahia, destinado a contratação de candidatos de nível médio, técnico e superior. As remunerações variam de R$ 1.448,00 a R$ 5 mil.

Com valores de R$ 60 a R$ 85 as inscrições podem ser feitas até às 23h59 pelo site da Planejar Concursos, empresa organizadora do certame. Os selecionados irão atuar na Policlínica Regional de Saúde de Jacobina com carga horária de 20 a 40 horas semanais, conforme informado no edital.

