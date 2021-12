Consórcio de saúde inscreve para seleção com salários de até R$ 5 mil

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do Consórcio Público Interdeferativo da Saúde da Região de Paulo Afonso, com salários que variam de R$ 1.118,13 a R$ 5 mil.São oferecidas 59 vagas destinadas a profissionais com formação de nível médio, técnico e superior.

Com taxas de R$ 60 a R$ 90, as inscrições estarão disponíveis até o dia 10 de março pelo site da Fundação de Apoio à Educação e Desenvolvimento Tecnológico. Prevista para ocorrer no dia 7 de abril, as provas terão, além de questões objetivas, avaliação de títulos

Vagas

Enfermeiro (3); farmacêutico (1); médico das especialidades de anestesiologista (1); angiologista (1); cardiologista - ergometria (1); cardiologista - ecocardiografia (1); cardiologista clínico (1); cirurgião geral (1); dermatologista (1); diagnóstico por imagem - ultrassonografia geral (1); endocrinologia e metabologia (1); endoscopia digestiva (1); gastroenterologista clínico (1); ginecologia e obstetrícia (2); hematologia e hemoterapia (1); infectologista (1); mastologista (1); neurologista (1); oftalmologista (1); ortopedia e traumatologia (1); otorrinolaringologista (1); pneumologista (1); radiologia e diagnóstico por imagem (1); reumatologista (1); urologista (1) e gastroenterologista - colonoscopia (1); nutricionista (1); Ouvidor (1); psicólogo clínico (1); assessor técnico - sanitarista (2); assistente social- (1); assistente administrativo - (7); técnico em enfermagem (9); técnico em radiologia -mamografia, RX e densitometria óssea (4); técnico em radiologia - tomografia (2) e técnico em radiologia - ressonância (2).

