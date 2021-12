Conselho Regional de Enfermagem abre concurso com 19 vagas

O Conselho Regional de Enfermagem da Bahia (Coren ) abriu nesta segunda-feira, 3, concurso público com 19 vagas imediatas, além de cadastro de reserva. Os interessados podem realizar a inscrição até o dia 17 de março por meio do site Instituto QUADRIX. As taxas são de R$ 42,00 para os cargos de nível médio e R$ 70,00 para os cargos de nível superior.

As oportunidades são para os cargos de Assistente de Desenvolvimento, Auxiliar de Fiscalização, Administrador, Advogado, Analista em TI, Contador, Enfermeiro Fiscal e Jornalista. Os salários variam entre R$ 1.400,00 e R$ 3.803,00.

Os candidatos aprovados e contratados cumprirão jornada de trabalho semanal de 40 horas, com direito a benefícios como vale-refeição e auxílio Transporte. Confira aqui o edidal.

A prova objetiva e a prova discursiva serão realizadas no dia 30 de março, à tarde ( horário de Brasília), nas cidades de Salvador, Feira de Santana, Juazeiro e Vitória da Conquista. A avaliação terá a duração de quatro horas.

