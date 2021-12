Conselho Regional de Educação Física abre vagas em nível médio e superior

Foram abertas nesta segunda-feira, 20, as inscrições para o concurso público do Conselho Regional de Educação Física da 13ª Região (CREF13 - BA). O certame visa a contratação imediata de sete profissionais e a formação de cadastro reserva de 183 vagas para atuar em Salvador - BA. A remuneração varia de R$ 1.390,50 a R$ 3.474,16, além de outros benefícios.

As vagas são para os níveis médio e superior nos cargos de Assistente Administrativo (4); Motorista (1); Agente de Orientação e Fiscalização (1); Analista Advogado (1); Analista Contador e Secretária Executiva. A jornada de trabalho dos contratados é de 30h a 40h semanais.

Os interessados devem se inscrever por meio do site do Instituto Quadrix, empresa organizadora do certame, até o dia 4 de outubro de 2018, observado horário oficial de Brasília - DF. O valor da taxa varia entre R$ 55,00 e R$ 65,00, a depender do cargo de preferência.

O concurso tem a validade de dois anos e será composto por prova objetiva para todos os cargos e redação exceto para motorista. As provas serão aplicadas na data provável de 21 de outubro de 2018. Outras informações podem ser consultadas no edital.

